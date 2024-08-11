شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى يقترب من معسكر منتخب مصر الأول بعد تألقه فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب لاعب خط الوسط محمد النني من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، وذلك بعد المستويات المميزة التى قدمها مع منتخب مصر الأولمبي في الألعاب الأولمبية الأخيرة.

وأثار تألق النني فى الأولمبياد إعجاب الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة، بقيادة المدير الفني حسام حسن، الذي يرى فى النني إضافة قوية لخط وسط المنتخب.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المستدعين لمعسكر المنتخب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يستعد المنتخب لمواجهة مهم فى تصفيات أمم أفريقيا.

وأوقعت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره كلا من: «كاب فيردي، وموريتانيا وبتسوانا».



جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 كالتالي:

الجولتان الأولى والثانية: ما بين 2 و 10 سبتمبر 2024.

الجولتان الثالثة والرابعة: ما بين 7 و 15 أكتوبر 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة: ما بين 11 و 19 نوفمبر 2024.

وخلال الأشهر الماضية، كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قد أرسل خطابًا إلى جميع الاتحادات المحلية لإخبارها بمواعيد التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تستضيفها المغرب.