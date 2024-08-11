شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يتوجه لموقع حادث أحمد فتوح فى الساحل ويكشف تفاصيل الواقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد ، مدير الكرة بنادي الزمالك ، أنه فى طريقه حالياً لموقع حادث أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبى الفريق على طريق الساحل الشمالي. وقال عبد الواحد السيد في تصريحات لليوم السابع، إنه سيتواجد برفقة اللاعبين فى الساعات المقبلة ولحين عرض فتوح على النيابة العامة، بعدما تسبب فى دهس أمين شرطة على طريق الساحل الشمالي.

وأضاف مدير الكرة بنادي الزمالك، أن فتوح وصبحي كانا عائدين على طريق الساحل، وكان أمين الشرطة يحاول عبور الطريق السريع ما أدى لوقوع الحادث وفارق الحياة، داعيا الله عز وجل أن يغفر له ويتغمده برحمته الواسعة.

وشهدت مدينة العلمين الجديدة حادث دهس اللاعب أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك لأحد الأشخاص بالساحل الشمالي وإلقاء القبض عليه برفقة حارس المرمى محمد صبحى، ولقى الشخص مصرعة متاثرا بإصابته فى الحادث، وتم نقله بواسطة الإسعاف إلى مستشفى العلمين.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي جثمان "السيد أ أ"، وتم التحفظ عليه في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة .

وألقت مباحث العلمين القبض على اللاعب أحمد فتوح للعرض على جهات التحقيق، كما تم القبض على حارس الزمالك محمد صبحى، وفور إلقاء القبض عليهما تم إجراء تحليل المخدرات لهما لمعرفة تعاطيهم لأى مواد مخدرة قبل الحادث.

وأظهرت نتيجة العينة المبدئية التى أجريت للاعبين احمد فتوح ومحمد صبحى سلبية العينة، وعدم تعاطيهم لمواد مخدرة قبل الحادث.

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل محمد صبحي، حارس الزمالك في واقعة الدهس، بعد إجراء تحليل المخدرات له، كما قررت التحفظ على زميله أحمد فتوح للعرض على جهات التحقيق صباح اليوم الأحد لاستمرار التحقيقات في الحادثة.