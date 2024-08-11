شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور يواصل عملية التأهيل فى قطر للتعافى من الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أحمد أيمن منصور لاعب النادي المصري المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال الموسم الجاري، وذلك بأحد المراكز الطبية الكبرى بقطر.

وكان أحمد أيمن منصور قد خضع لعملية جراحية ناجحة لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى من وتر الرضفة، مع استئصال جزء صغير من الغضروف الخارجي للركبة، وكذلك خياطة جزء صغير من جسم الغضروف الداخلي، بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات الركبة بالنمسا، خلال شهر مارس الماضي.

وأكد الدكتور محمود الشحات، طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، أن الجراحة قد استمرت لمدة ساعتين. وأضاف طبيب المصري، أنه تواصل مع الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي قام بإجراء الجراحة للاطمئنان منه على نجاح الجراحة من ناحية وللاتفاق على مراحل العلاج وخطة التأهيل وذلك حرصا على سرعة تماثل اللاعب للشفاء وعودته للمشاركة في تدريبات الفريق ومن ثم الاشتراك في مباريات الفريق.

في سياق متصل، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى تدريباته عصر اليوم، الأحد، باستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب.