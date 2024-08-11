شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُرسل محامين للدفاع عن أحمد فتوح بعد واقعة دهس شخص بالساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بـ نادي الزمالك ، أن إدارة القلعة البيضاء كلفت بعض المحامين بالتدخل بعد الحادث الذى ارتكبه أحمد فتوح لاعب الفريق الأول.

وأضاف عبد الواحد السيد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه فور علمه بالواقعة توجه على الفور لموقع الحادث، وينتظر وصول المحامين الذين كلفتهم الإدارة بالتدخل بعدما تم تحويل اللاعب للنيابة العامة.

وتباشر نيابة العلمين، ومقرها برج العرب، التحقيق مع اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إثر حادث مروري تسبب في وفاة شخص، بعد أن صدمه بسيارته فجر اليوم الأحد بطريق الساحلي مطروح بالعلمين.

البداية كانت عندما تلقت شرطة النجدة بمطروح إخطاراً يفيد بحادث مروري على الطريق الساحلي العلمين، ما تسبب فى وفاة شخص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء سير أحمد فتوح قيادته سيارته، وبصحبته اللاعب محمد صبحي، دهس شخصا بالطريق المذكور.

وألقت قوات الأمن القبض على أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد أن دهس أحد المواطنين بسيارته الخاصة، أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالى فى مطروح، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

كانت مدينة العلمين قد شهدت فجر اليوم الأحد، حادث دهس تعرض له أحد المواطنين، حيث صدمته سيارة ملاكى يقودها لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، يرافقة شخص آخر داخل السيارة، حيث توفى الضحية فى مكان الحادث، وتم نقلة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجى.

وتم التحفظ، على المتهم أحمد فتوح، لاعب الزمالك، وعلى السيارة، وتحرر محضر بملابسات الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرةالتحقيقات.