شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 5 لرفع الأثقال.. 9 ميداليات ذهبية لمصر فى الأولمبياد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

ليلة سعيدة عاشتها الجماهير المصرية بعد تتويج البطل المصري أحمد الجندي بالميدالية الذهبية للخماسي الحديث، خلال مشاركته بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ليرفع رصيد مصر من الذهب الأولمبي إلى 9 ميداليات، من بينها 5 ذهبيات لرفع الأثقال، و4 أخرى لباقى الرياضات.

9 ميداليات ذهبية لمصر في الأولمبياد

أمستردام 1928: السيد نصير (رفع الأثقال)

أمستردام 1928: إبراهيم مصطفى (مصارعة)

برلين 1936: أنور مصباح (رفع الأثقال)

برلين 1936: خضر التوني (رفع الأثقال)

لندن 1948: محمود فياض (رفع الأثقال)

لندن 1948: إبراهيم شمس (رفع الأثقال)

أثينا 2004: كرم جابر (المصارعة)

طوكيو 2020: فريال عبد العزيز (الكاراتيه)

باريس 2024: أحمد الجندي (الخماسي الحديث)

حطم البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث وصاحب ذهبية أولمبياد باريس الرقم العالمي في اللعبة، بعدما وصل إلى 1555 نقطة، حيث كان الرقم القديم 1482.