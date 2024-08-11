شكرا لقرائتكم خبر عن ردود فعل قوية على منافسات كرة القدم لأصحاب الساق الواحدة بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت أصداء المنافسات المثيرة فى كرة القدم لأصحاب الساق الواحدة تحظى بردود فعل قوية وإيجابية في مهرجان العلمين، بعد تقديم اللاعبين مستويات فنية مبهرة للزوار والحاضرين.

وأقيمت مباراة كرة قدم مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والتي عكست روح الإصرار والتحدي التي يتحلى بها المشاركون.

الفعالية شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، وقدم المشاركون أداءً رائعاً أظهر عزمهم على التغلب على التحديات، مؤكدةً أهمية الرياضة في تعزيز الإندماج والتشجيع على تحقيق المستحيل.

وتعتبر هذه البطولة إضافة مميزة إلى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث تساهم في تنشيط الحركة الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة،بالإضافة إلى كونها فرصة ممتعة لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.



وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطبا سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.