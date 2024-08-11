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شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة أفراحا للبعثة المصرية فى باريس.. براءة كيشو.. ذهبية الجندى.. وفضية سارة سمير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 11 أغسطس 2024 11:45 ص
حالة من السعادة والفرحة انتابت البعثة المصرية فى أولمبياد باريس 2024 على مدار الـ 24 ساعة الماضية، فى ظل الانتصار القوى بتتويج أحمد الجندى بطل الخماسى الحديث بالذهبية، وسارة سمير بالميدالية الفضية فى رفع الأثقال، وأيضا براءة لاعب المصارعة كيشو من تهمة التحرش.براءة كيشو
وأعلن الادعاء الفرنسى أن المصارع المصرى الأوليمبى محمد إبراهيم كيشو، الذى اعتقل فى باريس بتهمة التحرش، تم إطلاق سراحه مع إسقاط جميع التهم ضده، بحسب فرانس برس، وذكر بيان صادر عن مكتب المدعى العام فى باريس، السبت، أن أمر احتجاز الشرطة للمصارع الأولمبى، البالغ من العمر 26 عاما، "تم رفعه وإنهاء جميع الإجراءات (ضده) دون اتخاذ مزيد من التدابير لأن الجريمة ليست خطيرة بما فيه الكفاية".
كما قالت النيابة العامة لوكالة فرانس برس، "نؤكّد رفع التوقيف الاحتياطى، وكذلك حفظ التحقيق دون متابعته لعدم كفاية الأدلة".
وأضافت أن اللاعب توجّه من قسم الشرطة إلى مطار شارل ديغول تمهيدا لعودته إلى القاهرة السبت.
وقالت اللجنة الأولمبية المصرية، فى بيان السبت، إن التحقيق فى مزاعم التحرش الجنسى ضد كيشو تم حفظها، وأشارت إلى أن إطلاق سراح المصارع جاء بعد مراجعة لقطات لكاميرات المراقبة للحادثة المزعومة.
ذهبية الجندى
حصل أحمد الجندي لاعب منتخب مصر على ذهبية الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024. وتصدر أحمد الجندي لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث الترتيب العام للنهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس.
وحطم البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث وصاحب ذهبية أولمبياد باريس الرقم العالمي في اللعبة بعدما وصل إلى 1555 نقطة، حيث كان الرقم القديم 1482.
وبعد تتويج الجندى بالذهبية أصبح يعادل رقم كرم جابر بطل المصارعة الذى تُوج بميداليتين أولمبيتين، إحداهما ذهبية والأخرى فضية.
واصلت سارة سمير نجمة رفع الأثقال تسجيل اسمها بأحرف من نور، لتلقب بالمرأة الحديدية، بعدما حصدت الميدالية الفضية فى أولمبياد باريس ونجحت سارة سمير فى حصد الميدالية الأولمبية الثانية فى تاريخ أولمبياد الكبار.
وأعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إطلاق اسم سارة سمير صاحبة الميدالية الفضية في أولمبياد باريس على مركز شباب هواينة بالإسماعيلية، حيث كانت تتدرب في هذا المركز.
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