شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة أفراحا للبعثة المصرية فى باريس.. براءة كيشو.. ذهبية الجندى.. وفضية سارة سمير والان مع تفاصيل الخبر

حالة من السعادة والفرحة انتابت البعثة المصرية فى أولمبياد باريس 2024 على مدار الـ 24 ساعة الماضية، فى ظل الانتصار القوى بتتويج أحمد الجندى بطل الخماسى الحديث بالذهبية، وسارة سمير بالميدالية الفضية فى رفع الأثقال، وأيضا براءة لاعب المصارعة كيشو من تهمة التحرش.

وأعلن الادعاء الفرنسى أن المصارع المصرى الأوليمبى محمد إبراهيم كيشو، الذى اعتقل فى باريس بتهمة التحرش، تم إطلاق سراحه مع إسقاط جميع التهم ضده، بحسب فرانس برس، وذكر بيان صادر عن مكتب المدعى العام فى باريس، السبت، أن أمر احتجاز الشرطة للمصارع الأولمبى، البالغ من العمر 26 عاما، "تم رفعه وإنهاء جميع الإجراءات (ضده) دون اتخاذ مزيد من التدابير لأن الجريمة ليست خطيرة بما فيه الكفاية".