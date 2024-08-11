شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. حليمة تخوض منافسات الأثقال فى الثانية عشرة والنصف ظهراً والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 11:52 ص

تخوض حليمة عبد العظيم، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، منافسات وزن 81 كجم فى الثانية عشرة والنصف ظهرا اليوم الأحد فى ختام أولمبياد باريس 2024.

ويحمل الثنائي الأولمبي أحمد الجندي وسارة سمير علم مصر فى حفل ختام أولمبياد باريس 2024، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد.

وتختتم الأحد 11 أغسطس منافسات أولمبياد باريس 2024 والتي استمرت لـ 3 أسابيع. وسيقام حفل الختام الأحد فى الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وصرّح ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية قائلا، "استقررنا على أن يحمل أحمد الجندي وسارة سمير علم مصر في حفل ختام أولمبياد باريس أيضا".

ورفع الجندي وسارة علم مصر في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والذي أقيم في نهر السين.

وأضاف، "لدينا 12 لاعبا تواجدوا في المراكز من الرابع إلى الثامن وكانوا مرشحين لحصد ميداليات لولا سوء التوفيق".

وحصدت مصر 3 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية أحمد الجندي في الخماسي الحديث، وفضية سارة سمير في رفع الأثقال، وبرونزية محمد السيد في سلاح الشيش.