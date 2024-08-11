شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخطر المحترفين بالانضمام للمعسكر المقبل 16 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، خطابات استدعاء للاعبين المحترفين للانضمام للمعسكر المقبل 16 أغسطس الجاري، حيث تنص اللوائح على إخطار الأندية التي يلعب فيها محترفونا بالمعسكر قبل انطلاقه رسمياً بخمسة عشر يوماً.

ويأتي على رأس اللاعبين المستعدين للمعسكر المقبل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه نجم طرابزون التركي، وعمر مرموش المحترف فى الدوري الألماني وعدد آخر من اللاعبين.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المستدعين لمعسكر المنتخب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يستعد المنتخب لمواجهة مهمة في تصفيات أمم أفريقيا.

وأوقعت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره كلا من: «كاب فيردي، وموريتانيا وبتسوانا».

وخلال الأشهر الماضية، كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قد أرسل خطابًا إلى جميع الاتحادات المحلية لإخبارها بمواعيد التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تستضيفها المغرب.