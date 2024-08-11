شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع رابطة الأندية على تأجيل استلام درع الدوري.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

تراجع مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرارهم السابق بتسليم درع الدوري للنادي الأهلي فى الجولة الأخيرة لبطولة الدوري أمام مودرن سبورت 17 أغسطس الجاري، وجاء التراجع بالتنسيق بين الأهلي ورابطة الأندية بناءً على طلب مسئولى القلعة الحمراء بتأجيل الاحتفالية لعدم وجود لاعبي الفريق الأساسيين والجهاز الفني بسبب قرار إراحتهم، والاعتماد على بعض البدلاء ومجموعة من الناشئين فى المباريات المقبلة.

وقال مصدر في الأهلي، إن النادي اتفق مع رابطة الأندية المحترفة على تأجيل احتفالية الدوري بعد مباراة مورن سبورت، موضحاً أن الاتفاق أن يتم تسليم درع الدوري للأهلي والاحتفال به فى أحد الفنادق في وقت يتم الاتفاق عليه لاحقاً.

وأضاف المصدر، ليس منطقياً أن يتم استلام الدرع والاحتفال بالأهلي وسط غياب جميع العناصر الأساسية التى شاركت فى تحقيق هذا الإنجاز، لذا تم الاتفاق على التأجيل لحين تواجد جميع اللاعبين والجهاز الفني.

وسافر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى بلاده صباح أمس، السبت، لقضاء إجازته هناك برفقة جهازه المعاون الأجنبي، كما حصل لاعبو الفريق على راحة باستثناء 7 من اللاعبين يتم الاستعانة بهم في التدريبات والمباريات الثلاثة المُتبقية للأهلي في بطولة الدوري.

واللاعبون السبعة الكبار الذين سيتواجدون فى آخر 3 مباريات للأهلي في الدروي هم: كريم نيدفيد، ومحمودعبد المنعم "كهربا"، ومحمد مجدى "أفشة"، وياسرإبراهيم، وعمر كمال عبد الواحد، وأحمد عبد القادر، وخالد عبد الفتاح.

وتوّج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً مساء الخميس الماضي بالفوز بهدف نظيف على سموحة خلال اللقاء الذي جمعهما باستاد برج العرب، ورفع الأحمر رصيده إلى 81 نقطة مُتربعاً على عرش المسابقة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 73، علماً بأن الأهلي يتبقى له 3 مباريات أمام زد وإنبي ثم مودرن سبورت، فيما يتبقى لـ بيراميدز مواجهتان أمام الداخلية وطلائع الجيش.

ويلتقي الأهلي مع زد في التاسعة مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.تحت قيادة سامي قمصان المدرب العام الذي سيقود الفريق في الثلاثة مباريات المتبقية في الدوري.