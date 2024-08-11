شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ربع ميداليات مصر فى 6 سنوات من تاريخ الدورات الأولمبية بدعم القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 12:21 م

علق أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على إنجازات مصر على مدار تاريخ المشاركة فى الدورات الأولمبية عقب ميداليات النسخة الأخيرة باريس 2024.

وكتب وزير الشباب والرياضة على "فيس بوك"، "طوكيو.. وباريس.. 9 ميداليات أولمبية.. ربع ميداليات مصر فى 6 سنوات من تاريخ الدورات الأولمبية التى حصلت عليها مصر بدعم القيادة السياسية".



وزير الرياضة

وحصدت مصر 3 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية أحمد الجندي في الخماسي الحديث، وفضية سارة سمير في رفع الأثقال، وبرونزية محمد السيد في سلاح الشيش.