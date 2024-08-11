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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ربع ميداليات مصر فى 6 سنوات من تاريخ الدورات الأولمبية بدعم القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأحد، 11 أغسطس 2024 12:21 م
علق أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على إنجازات مصر على مدار تاريخ المشاركة فى الدورات الأولمبية عقب ميداليات النسخة الأخيرة باريس 2024.
وكتب وزير الشباب والرياضة على "فيس بوك"، "طوكيو.. وباريس.. 9 ميداليات أولمبية.. ربع ميداليات مصر فى 6 سنوات من تاريخ الدورات الأولمبية التى حصلت عليها مصر بدعم القيادة السياسية".
وزير الرياضة
وحصدت مصر 3 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية أحمد الجندي في الخماسي الحديث، وفضية سارة سمير في رفع الأثقال، وبرونزية محمد السيد في سلاح الشيش.
ويحمل الثنائي الأولمبي أحمد الجندي وسارة سمير علم مصر فى حفل ختام أولمبياد باريس 2024، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد.
وتختتم الأحد 11 أغسطس منافسات أولمبياد باريس 2024 والتي استمرت لـ 3 أسابيع.
وسيقام حفل الختام الأحد فى الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
وصرّح ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية قائلا، "استقررنا على أن يحمل أحمد الجندي وسارة سمير علم مصر في حفل ختام أولمبياد باريس أيضا".
ورفع الجندي وسارة علم مصر في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والذي أقيم في نهر السين.
وأضاف، "لدينا 12 لاعبا تواجدوا في المراكز من الرابع إلى الثامن وكانوا مرشحين لحصد ميداليات لولا سوء التوفيق".
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