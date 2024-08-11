شكرا لقرائتكم خبر عن الجندى وسارة سمير يطوفان القلعة ومتحف الحضارات فى استقبال رسمى بعد إنجاز الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 12:22 م

يطوف الثنائى أحمد الجندى صاحب ذهبية الخماسى الحديث، وسارة سمير بطلة فضية الأثقال فى أولمبياد باريس 2024 متحف الحضارات والقلعة غدا، الاثنين، فى استقبال رسمى احتفالا بإنجاز الدورة الأولمبية.

ومن المقرر أن تصل البعثة إلى مطار القاهرة فى التاسعة والربع مساء غد الأثنين، على أن يتم التوجه إلى المركز الأولمبى من أجل اقامة مؤتمر صحفى لتوجيه أسلة للاعبين.

ويحمل الثنائي الأولمبي أحمد الجندي وسارة سمير علم مصر في حفل ختام أولمبياد باريس 2024، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد.

وتختتم الأحد 11 أغسطس منافسات أولمبياد باريس 2024 والتي استمرت لـ 3 أسابيع.

وسيقام حفل الختام الأحد فى الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وصرّح ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية قائلا: "استقررنا على أن يحمل أحمد الجندي وسارة سمير علم مصر في حفل ختام أولمبياد باريس أيضا".