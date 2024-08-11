شكرا لقرائتكم خبر عن خطيبة الجندى لليوم السابع: الدبلة وش السعد ولسه محددناش موعد الفرح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعربت مريم عامر، خطيبة البطل الأولمبي أحمد الجندي الحاصل على الميدالية الذهبية في الخماسي الحديث فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عن سعادتها الكبيرة بفوز خطيبها بالميدالية الذهبية.

وقالت مريم عامر لـ"الخليج 365"، "دبلة الخطوبة كانت وش السعد عليه، وأول ما فاز بالذهبية كان شعورنا ميتوصفش، ولحد دلوقتي أنا وهو مش مصدقين، وكل ما يحس أنه مضغوط يقعد يتفرج على ألبوم صور ليه وهو صغير لحد دلوقتي".

وأضافت خطيبة الجندي ، "أنه لم يتم حتى الآن إعلان موعد الزواج".

وحقق أحمد الجندي الميدالية الذهبية الأولى لمصر في أولمبياد باريس عندما فاز بمسابقة الخماسي الحديث للرجال محققا رقما قياسيا عالميا بلغ 1555 نقطة اليوم السبت.

وحصل الياباني تايشو ساتو على الميدالية الفضية، والإيطالي جورجيو مالان على الميدالية البرونزية.

وتوج الجندي بالميدالية الذهبية، وهي الأولى لرياضي من أفريقيا في هذه اللعبة، بعدما تسلمها من آية مدني المتسابقة السابقة في الخماسي الحديث والعضوة في اللجنة الأولمبية الدولية.

وعُزف السلام الوطني المصري لأول مرة في باريس، وكان الجندي، الحاصل على الميدالية الفضية في طوكيو قبل 3 سنوات، واحدا من 6 متنافسين حصلوا على جولة خالية من العوائق في مسابقة قفز السدود وهو تحسن كبير مقارنة بقبل النهائي الذي أقيم بالأمس حيث كاد أن يسقط من فوق جواده.

وقال الجندي، "بعد منافسات الفروسية شعرت بالمزيد من الثقة وكنت أرى الميدالية الذهبية تقترب، مضيفا "قبل منافسات الفروسية كان لدي بعض الشكوك لأنني لم أكن في أفضل حالاتي بالأمس".

ونقلت رويترز عن "الجندي" قوله اليوم السبت إنه يخطط للاستمرار حتى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة لوس انجلوس 2028.

وحقق الجندي الميدالية الذهبية بعد لحظات من فوز سارة سمير بالميدالية الفضية في رفع الأثقال في وزن 81 كيلوجراما. وحمل الثنائي علم مصر في حفل الافتتاح.