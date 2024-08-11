شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم لاعب المصرى يتوجه إلى الجزائر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

توجه عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري إلى الجزائر لقضاء إجازة قصيرة بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر، حيث كان اللاعب الجزائري قد قطع إجازته فى وقت سابق عائداً إلى مصر بسبب مباراة البنك الأهلي فى كأس مصر والتي تحدد موعدها بشكل مفاجئ، ليتوجه اللاعب من جديد إلى الجزائر عقب فوز المصري على البنك الأهلي بثلاثة أهداف لهدف والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى تدريباته عصر اليوم، الأحد، باستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب.

وكان علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، قرر منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، وذلك عقب الفوز على البنك الأهلي في مباراة دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، والتي جمعت الفريقين مساء الجمعة.

ويستهدف النادي المصري تدعيم أكثر من مركز خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزها، حراسة المرمى بعد إصابة عصام ثروت بالصليبي وكذلك خط الظهر والهجوم بعد رحيل الثنائي، معتز زدام وغيلاس قناوي.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38.