شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد.. كهربا وعبد القادر فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 12:49 م

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع زد إف سى باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام زد اف سى مكوناً من:

في حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أدوم ريندروف، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

في خط الوسط: مصطفى أبو الخير، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمد عبد الله، محمود عبد المنعم كهربا، أحمد عبدالقادر.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف - حازم جمال - عمر كامل.

الدفاع: كريم الدبيس - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح - يوسف عبد الحفيظ - أحمد عابدين - معتز محمد - ريندوف سارباه.

وسط الملعب: كريم نيدفيد - عمر كمال - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - محمد عبد الله - مصطفى أبو الخير- أحمد أشرف - أحمد بيومي - يوسف جمال - محمد رأفت.

الهجوم: محمود كهربا.

يحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 26 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 71 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.

فيما يحتل زد اف سى المركز السابع برصيد 47 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.