شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. حليمة عبد العظيم تنجح فى محاولتين وتخفق فى الثالثة برفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 01:30 م

نجحت حليمة عبد العظيم لاعبة رفع الأثقال فى رفع المحاولة الأولى والثانية بمنافسات وزن + 81 كجم برفع 110 كجم و 115 كجم على التوالى، قبل أن تخفق فى المحاولة الثالثة فى الخطف برفع 118 كجم بأولمبياد باريس 2024 .

وتخوض حليمة عبد العظيم، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال منافسات وزن +81 كجم فى ختام أولمبياد باريس 2024.

ويحمل الثنائي الأولمبي أحمد الجندي وسارة سمير علم مصر فى حفل ختام أولمبياد باريس 2024، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد.

وتختتم الأحد 11 أغسطس منافسات أولمبياد باريس 2024 والتي استمرت لـ 3 أسابيع.

وسيقام حفل الختام الأحد فى الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وصرّح ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية قائلا، "استقررنا على أن يحمل أحمد الجندي وسارة سمير علم مصر في حفل ختام أولمبياد باريس أيضا".

ورفع الجندي وسارة علم مصر في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والذي أقيم في نهر السين.

وأضاف، "لدينا 12 لاعبا تواجدوا في المراكز من الرابع إلى الثامن وكانوا مرشحين لحصد ميداليات لولا سوء التوفيق".

وحصدت مصر 3 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية أحمد الجندي في الخماسي الحديث، وفضية سارة سمير في رفع الأثقال، وبرونزية محمد السيد في سلاح الشيش.



