شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستهدف تدعيم صفوفه بـ7 صفقات.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف مسئولو نادي الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بعدة صفقات مميزة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني شدد على ضرورة تدعيم عدة مراكز.

وبدأ مسئولو النادى تجهيز مبلغ 39 ألف دولار خلال الساعات المقبلة لسدادها لمساعدى البرتغالى فيريرا، حتى يتمكن الزمالك من رفع عقوبة إيقاف القيد بشكل نهائي.

وتأتي خريطة صفقات الزمالك فى الانتقالات الصيفية والتي لم يحسم منها أي اسم حتى الآن كالتالي:

المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك والريان القطري السابق، وينتظر الزمالك رد اللاعب علي تخفيض راتبه من اجل العمل علي ضمه في صفقة انتقال حر.

أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق سيراميكا والذي ابدي موافقته علي الانتقال للزمالك وينتظر حسم المفاوضات مع إدارة ناديه.

الكاميرونى جوناثان نجويم جناح إيسر فريق مودرن سبورت يعد من اللاعبين المطلوبين بقوة في الزمالك بناءً علي رغبة جوزيه جوميز.

بالإضافة ليسري وحيد ومحمد هاني لاعبا طلائع الجيش، ومحمود ممدوح مهاجم حرس الحدود، وعبد العزيز البلعوطي حارس مرمي فريق انبي.