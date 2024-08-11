شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لمواصلة الأرقام القياسية أمام زد إف سى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الاهلى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، اختباراً قوياً حينما يواجه زد إف سى باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري، في الظهور الأول للمارد الأحمر بعد حسم التتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.

ويسعى سامى قمصان، الذى يقود الأهلى فنياً اليوم بسبب سفر مارسيل كولر لبلاده ، لمواصلة الأرقام القياسية بالدوري بعد حسم التتويج باللقب بشكل رسمى فى اللقاء أمام الماضى أمام سموحة للموسم الثاني على التوالي، وحقق 20 فوزا متتاليا ويسعى لزيادة الارقام القياسية.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد اف سى في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.