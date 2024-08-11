شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي وزد إف سى فى الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل اليوم، الأحد، المباريات المؤجلة في الدوري المصري والتي وصلت لمراحلها الحاسمة، حيث يواجه الاهلى نظيره زد إف سى بعد حسم تتويجه باللقب رسمياً للموسم الثانى على التوالي والرابع والأربعين في تاريخه بعد فوزه على سموحة بهدف دون رد سجله محمد مجدى أفشة قبل 3 مباريات من نهاية مشواره بالبطولة المحلية.

ويحتل الاهلى المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 26 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 71 هدفا وتلقت شباكه 24.

فيما يحتل زد إف سى المركز السابع برصيد 47 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 11 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 31.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.

كما تأكد هبوط فريق الداخلية لدوري المحترفين فيما لايزال موقف الفريقان الهابطان للقسم الثانى غامضاً.