شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يعتلى صدارة هدافي الأهلي قبل مواجهة زد إف سى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الأهلى نظيره زد اف سى في التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتصدر وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، قائمة هدافي الفريق بالدوري العام بعد تتويجه بالبطولة برصيد ثمانية عشرة هدفًا حتى الآن، يليه إمام عاشور برصيد ثمانية أهداف، وبيرسي تاو سبعة أهداف، ومحمود كهربا خمسة أهداف، وأربعة أهداف لكل من حسين الشحات ورضا سليم وأنتوني موديست ومحمد مجدي أفشة، وثلاثة أهداف لكل من عمرو السولية وعمر كمال عبد الواحد، وهدفين لكل من كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر، وهدف واحد لكل من أحمد عبد القادر ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وياسر إبراهيم، بجانب هدفين نتيجة فوز اعتباري على الزمالك 2-صفر، لانسحابه من مباراة الفريقين بالدور الثاني للبطولة.

واحتسبت للأهلي تسع ضربات جزاء، سجل منها لاعبوه ثمانية أهداف وأهدرت واحدة، واحتسبت لمنافسيه ست ضربات جزاء أحرز منها خمسة أهداف وأهدرت ضربة واحدة، والطريف أن الضربتين المهدرتين كانتا في مباراة الأهلي وطلائع الجيش، حيث أهدرت واحدة للأهلي وأخرى لطلائع الجيش.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد اف سى في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.