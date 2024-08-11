حسام حسن يستقر على استدعاء 8 محترفين لمباراتى الرأس الأخضر وبتسوانا

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القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على استدعاء 8 محترفين لمعسكر منتخب مصر المقبل، الذى يشهد مباراتى الرأس الأخضر وبتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.



واللاعبون هم:

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى

مصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي

محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي

عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني

أحمد حجازي لاعب نيوم السعودي

محمد شريف لاعب الخليج السعودي

حمدي فتحي لاعب الوكرة القطرى

محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي

وأوقعت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره كلا من: «كاب فيردي، وموريتانيا وبتسوانا».

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 كالتالي:

الجولتان الأولى والثانية: ما بين 2 و 10 سبتمبر 2024.

الجولتان الثالثة والرابعة: ما بين 7 و 15 أكتوبر 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة: ما بين 11 و 19 نوفمبر 2024.

وخلال الأشهر الماضية، كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قد أرسل خطابًا إلى جميع الاتحادات المحلية لإخبارها بمواعيد التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تستضيفها المغرب.