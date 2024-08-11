شكرا لقرائتكم خبر عن ملك إسماعيل تنهي منافسات نهائي الخماسي الحديث فى المركز الـ12 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 02:22 م

أنهت ملك إسماعيل، صاحبة الـ19عاماً، منافسات نهائي الخماسي الحديث فى المركز الـ12 برصيد 1359 نقطة فى أولمبياد باريس 2024.

تعتبر ملك إسماعيل من المواهب المبشرة في لعبة الخماسي الحديث والتى سيكون لها شأن كبير في مستقبل اللعبة، ومن المتوقع أن تمثل البعثة المصرية في الأولمبياد القادمة بلوس أنجلوس.



ملك إسماعيل

وكان أحمد الجندي لاعب منتخب مصر حصل على ذهبية الخماسي الحديث فى أولمبياد باريس 2024. وتصدر أحمد الجندي لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث الترتيب العام للنهائي قبل منافستي السباحة والليزر رن بفارق 15 ثانية عن صاحب المركز الثاني في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس.

وحطم البطل الأولمبي أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث وصاحب ذهبية أولمبياد باريس الرقم العالمي في اللعبة بعدما وصل إلى 1555 نقطة، حيث كان الرقم القديم 1482.

وبعد تتويج الجندى بالذهبية أصبح يعادل رقم كرم جابر بطل المصارعة الذى تُوج بميداليتين أولمبيتين، إحداهما ذهبية والأخرى فضية.

كما واصلت سارة سمير نجمة رفع الأثقال تسجيل اسمها بأحرف من نور، لتلقب بالمرأة الحديدية، بعدما حصدت الميدالية الفضية فى أولمبياد باريس ونجحت سارة سمير فى حصد الميدالية الأولمبية الثانية فى تاريخ أولمبياد الكبار.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إطلاق اسم سارة سمير صاحبة الميدالية الفضية في أولمبياد باريس على مركز شباب هواينة بالإسماعيلية، حيث كانت تتدرب في هذا المركز.