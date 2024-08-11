شكرا لقرائتكم خبر عن مراقب مصرى لمباراة غانا وأنجولا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عيَّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" السيد مراد المراقب والمحاضر بالاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم مراقباً لحكام لقاء غانا وأنجولا في تصفات كأس الأمم الأفريقية .



ويقود اللقاء تحكيميا الرواندي صامويل أويكوندا حكما للساحة ويعاونه كل من ديمبينياينا أندرياتياناريفيلو مساعد أول وإيرك مجابو مساعد ثاني ورزيدينا نسور حكما رابعا.



في سياق متصل، اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الجنوب أفريقى توم أبو إنجيل حكما لمباراة منتخب مصر والرأس الأخضر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.



وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يومى 6 و10 سبتمبر المقبل موعدا لمباراتى منتخب مصر بقيادة حسام حسن مع الرأس الأخضر وبتسوانا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم التى تستضيفها المغرب ديسمبر 2025.