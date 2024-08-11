شكرا لقرائتكم خبر عن ملك إسماعيل صاحبة الـ19 عاما نجمة واعدة فى سماء الخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

نجحت البطلة المصرية ملك إسماعيل، صاحبة الـ 19 عاماً، فى خطف الأنظار بمنافسات نهائي الخماسي الحديث فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالرغم من إنهاء مشوارها فى المركز الـ 12 .

ملك إسماعيل نجحت فى منافسة الكبار، وبالرغم من صغر سنها إلا أنها تبشر بمستقبل مشرق فى الدورات الأولمبية المقبلة لتحقيق ميدالية أولمبية.

وكانت ملك إسماعيل، لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث، تأهلت إلى نهائي المنافسات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بعدما أنهت منافسات نصف النهائي فى المركز الثامن برصيد 1391 نقطة بفارق 12 نقطة عن البريطانية المتصدرة للمنافسات.

وقبل المشاركة فى الأولمبياد، توجت ملك إسماعيل، لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث، بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم، ببلغاريا مايو الماضى، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين من مختلف الدول.

وتمكنت ملك إسماعيل بالفوز بالميدالية البرونزية، بعدما حلت فى المركز الثالث برصيد 1379 نقطة، وحصدت لاعبة المجر بلانكا جوزي الميدالية الذهبية برصيد 1400 نقطة، بينما حققت لاعبة بريطانيا جيسيكا فارلي الميدالية الفضية برصيد 1396 نقطة، وحصلت سلمي عبد المقصود لاعبة منتخبنا الوطني على المركز الـ10 محققة 1349 نقطة.

يذكر أن البطلة المصرية ملك إسماعيل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث تمكنت من التأهل إلى أولمبياد باريس وذلك بعد التتويج بذهبية نهائي البطولة الأفريقية التي أقيمت على ملاعب ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر في شهر سبتمبر الماضي.