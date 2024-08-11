سلوت يحسم موقفه بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة " footballinsider " الإنجليزية، إن آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول يتمسك باستمرار محمد صلاح مع الفريق الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يستعد لتلقي عروض متأخرة من الأندية السعودية لمحمد صلاح، وقد يكون مستعدًا للنظر فى العروض التي تبلغ حوالى 100 مليون جنيه إسترليني، وسيتعين عليهم اتخاذ قرار كبير بشأن ما إذا كانوا سيحتفظون به أم يبيعونه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريدز يواجه معضلة بشأن مستقبل ثلاثة لاعبين أساسيين، وهم فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح، الذين يدخلون السنة الأخيرة من عقودهم.