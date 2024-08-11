تعليق مفاجئ من ميكالي بعد انتهاء أولمبياد باريس

علق البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على مستوى الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر قد أنهى منافسات أولمبياد باريس 2024، حيث حل في المركز الرابع، وذلك بعد الخسارة من نظيره المغربي بسداسية دون رد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكتب ميكالي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “قبل عامين وصلت إلى القاهرة بمسؤولية تأهيل فريقنا للألعاب الأولمبية وحلم العودة بالميدالية إلى الوطن”.

وأضاف: “خلال هذه الفترة تغلبنا على العديد من التحديات، بما في ذلك التأهل للنهائيات في كأس الأمم الأفريقية 2023 والوصول إلى الدور نصف النهائي في أولمبياد باريس، وهو إنجاز لم تحققه مصر منذ طوكيو 1964”.

وتابع: “لقد آمنا بهذه المجموعة من اللاعبين منذ اليوم الأول، وكانوا ملتزمين تمامًا بمشروعنا ولقد أكرموا الشعب المصري على أرض الملعب شكرًا لكم يا الفراعنة”.

وأكمل: “نحن نعلم أيضًا أين الأخطاء ولا توجد هزيمة، بل هناك تعلم و يجب علينا التحسن في العديد من الجوانب للانتقال من الاقتراب من الميدالية إلى الفوز بها”.

واختتم: “مباراة الميدالية البرونزية أظهرت لنا ذلك،التفوق في التفاصيل يمكن أن يجعل مصر تذهب إلى أبعد من ذلك ، هذه دولة عظيمة ذات إمكانات رياضية هائلة لديك قطعة من قلبي”.