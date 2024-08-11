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أول رد من الزمالك على إيجابية تحليل أحمد فتوح بتعاطي الحشيش

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أحمد فتوح- الزمالك

أحمد فتوح- الزمالك

تلقى مسئولو نادي الزمالك صدمة بخصوص نتيجة عينة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد حادث العلمين.

وأظهرت نتيجة التحاليل التي خض لها ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، إيجابية العينة بالنسبة للأول بتعاطي مخدر الحشيش فيما جاءت سلبية للثاني.

وتم التحفظ على أحمد فتوح فيما تم إخلاء سبيل محمد صبحي بعد حادث دهسهما لأمين شرطة أثناء عودتهما من الساحل الشمالي؛ ما أدى إلى وفاته.

ووقع الحادث في تمام الساعه 3 ونصف فجر اليوم الأحد، عندما كان يؤدي أمين الشرطة عمله في منطقة عبور المشاة أمام مدخل الوزراء.

من جانبه رد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تسريب نتيجة عينة تحليل أحمد فتوح، حيث أكد على أنه ينتظر قرار النيابة العامة قبل أي شيء، مشيرًا إلى احترامه لقرار النيابة العامة والقضاء المصري.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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