عودة كهربا و5 وجوه جديدة.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الاهلي لمواجهة زد  

استقر سامي قمصان، مدرب الاهلي والقائم بأعمال المدير الفني على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره زد المقرر لها مساء الليلة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قد حصل على إجازة حيث سافر إلى سويسرا لقضاء إجازته، فيما سيتولى سامي قمصان المهمة الفنية لإدارة الفريق في المباريات الثلاثة المتبقية في بطولة الدوري.

ويلتقي النادي الاهلي اليوم نظيره زد في تمام التاسعة مساءً، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الزمالك لمواجهة زد في الدوري اليوم كالتالي..

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، أدوم ريندوف، كريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، مصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، محمود كهربا، محمد عبدالله.

وحسم النادي الاهلي لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، وذلك بعد الوصول إلى النقطة الـ81 فيما يأتي بيراميدز في الوصافة برصيد 73 نقطة.