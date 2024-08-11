مفاجأة صادمة في تحليل أحمد فتوح بسبب حادث العلمين

أظهرت نتيجة تحليل عينة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إيجابية تعطيه لمخدر الحشيش، وذلك بعد حادث دهسه لأمين شرطة أثناء عودته من الساحل الشمالي؛ ما أدى إلى وفاته.

ووقع الحادث في تمام الساعه 3 ونصف فجر اليوم الأحد، عندما كان يؤدي أمين الشرطة عمله في منطقة عبور المشاة أمام مدخل الوزراء.

وخضع أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبي الزمالك لتحليل المخدرات، وذلك بعد حادث العلمين، حيث جاءت العينة إيجابية لأحمد فتوح لتعاطي مخدر الحشيش.

وصدر قرار بإحالة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى النيابة العامة، وذلك بعدما تسبب في وفاة أمين شرطة أثناء حادث سير.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي جثة المواطن البالغ من العمر 54 سنة مقيم في الإسكندرية، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات.

وتم التحفظ على الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي، حيث خضع لتحليل مخدرات، وذلك لمعرفة حالتهما أثناء الحادثة التي وقعت في الساحل الشمالي.