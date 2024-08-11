أول رد من العين على عرض الاتحاد السعودي لضم رحيمي

كشف أحمد الشمسي، مدير الكرة بنادي العين الإماراتي على عرض نادي الاتحاد السعودي لضم سفيان رحيمي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وانطلق الميركاتو الصيفي في المملكة العربية السعودية يوم 18 يوليو الماضي ويستمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

ولفت سفيان رحيمي أنظار العديد من الأندية في الفترة الأخيرة؛ وذلك بعد تألقه ضمن صفوف العين بالتتويج بدوري أبطال آسيا، كذلك بعد تتويجه بلقب هداف أولمبياد باريس الأخيرة برصيد ثمانية أهداف.

وقال الشمسي في تصريحات إعلامية: “ما يقال عن سفيان رحيمي ورحيله إلى الدوري السعودي ما هو إلا اجتهادات إعلامية فقط، واللاعب ملتزم بتعاقده مع النادي الإماراتي”.

وأضاف: “سفيان رحيمي مرتبط بعقد مع العين الإماراتي، ومن السابق جدًا الحديث عن مستقبله مع الفريق”.

وأحرز سفيان رحيمي مع العين الإماراتي 13 هدفًا في دوري أبطال آسيا، كما صنع ستة أهداف آخرين، ويرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2025.