أحمد الجندي يكشف إصابته قبل تحقيق الذهبية.. وإلغاء اللعبة في الأولمبياد المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف البطل المصري، أحمد الجندي، الفائز بالميدالية الذهبية، في أولمبياد باريس 2024، تعرضه للإصابة قبل خوض منافسات الأولمبياد.

قال الجندي في تصريحات عبر بي إن سبورتس: "قبل شهرين من بطولة العالم تعرضت لإصابة بخلع في الكتف، ولم أستطع استكمالها، هذه الإصابة حدثت أيضًا قبل أولمبياد طوكيو وأجريت جراحة منذ سنتين لكنها تكررت مجددًا".

أضاف: "قبل المشاركة في كأس العالم كنت أخوض آخر مران فروسية في مصر وتعرضت للإصابة، لكن الحمدلله أنا هنا وبالميدالية الذهبية".

وأوضح: "الحمدلله فوزت بأولمبياد الشباب، وحصلت على فضية في طوكيو وذهبية الآن في باريس، الأمر سيكون مختلفًا في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 لأن الفروسية سيتم استبدالها بلعبة الموانع، لكنني متحمس لها".

وأكمل: "أتمنى تحقيق ميدالية ثالثة في الأولمبياد بوجود مختلفة وجديدة، ولم أكن أصل لهذه المرحلة دون دعم أهلي ومدربيني، لأنهم كانوا يدعمونني دائمًا في كل الأوقات وأثناء الإصابة".

وأتم تصريحاته: "أنا عاجز عن التعبير وفخور جدًا بتحقيق الميدالية الذهبية هنا في باريس".

اقرأ أيضا:

ملف رياضة الخليج 365.. براءة كيشو.. ذهبية أحمد الجندي.. وفضية سارة سمير

ستوري نجوم كرة القدم.. ظهور مميز لصلاح.. وتهنئة تريزيجيه.. ودعم زيزو لكريم فؤاد