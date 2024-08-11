"فريق قانوني كامل".. أول تحرك من الزمالك بشأن أحمد فتوح في نيابة العالمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحرك نادي الزمالك بشكل رسمي للوقوف بجوار لاعبه أحمد فتوح، بعد إلقاء القبض عليه صباح اليوم.

وتم إلقاء القبض على فتوح والتحفظ عليه، بأحد أقسام الشرطة في الساحل الشمالي، بتهمة دهس أحد الأشخاص.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن عبدالواحد السيد مدير الكرة، متواجد توجه إلى نيابة العالمين، منذ الصباح للتواجد بجوار أحمد فتوح، بجانب فريق قانوني كامل يتابعون تحقيقات النيابة.

وصدر قرار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بإحالة لاعب نادي الزمالك إلى النيابة العامة وإجراء تحليل المخدرات.

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