"مخلوف وريندوف".. تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة نظيره زد في التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على الخطة المناسبة، لمواجهة زد خلال المران الختامي أمس السبت.

ووضح خلال المران، وجود تغييرات بالجملة من جانب المدير الفني، في ظل حسم الأحمر للقب الدوري، حيث يتواجد مصطفى مخلوف في حراسة المرمى، والناشئ محمد عبدالله في الهجوم.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم - عمر كمال - كريم الدبيس- أدوم ريندوف.

الوسط: مصطفى أبو الخير - محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد.

الهجوم: محمود كهربا - أحمد عبد القادر - محمد عبد الله.

اقرأ أيضا:

"تحصيل حاصل".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد بالدوري المصري