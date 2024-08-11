"لا يوجد لاعب لا يعوض".. القيعي يكشف تطورات رحيل محمد عبد المنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري

قال القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر 2: "رحيل عبدالمنعم؟ هناك أمور حتمية، إذا اتفقنا أن محمد عبدالمنعم موهبة استثنائية، فهو سيرحل من أجل مستقبله".

أضاف: "محمد عبدالمنعم إذا فكر في الاحتراف، وجاءته الفرصة، لن تستطيع الضغط عليه للاستمرار، لأنه لن يكون سعيدًا ولا أنت ستكون سعيدًا به، ولكن إذا اللاعب يريد الاحتراف ولا يملك عروضًا، سيجتهد أكثر كي يحقق هدفه".

أوضح: "هناك عرض لاحتراف اللاعب وتتم دراسته من جانب الأهلي، ولا يوجد لاعب لا يُعوض، على مستوى العالم 3 أو 4 لاعبين فقط الذين لا يعوضوا".

وأكمل: "التجديد لعلي معلول يليق به وبالأهلي، وكذلك الحال بالنسبة لعمرو السولية، لأنهما لاعبان كبار وأخلصا للنادي ولديهما ما يقدمانه وليست مجاملة، لأنني سأجاملك في إطار كيف سأستفيد منك".

وأتم تصريحاته: "اللاعب وهو يجدد عليه أن يعلم ذلك، لأن الأدوار لن تكون مثل السابق، فأنت أصبحت مطالبًا بالبحث عن البديل وتجهيزه".

اقرأ أيضا:

"مخلوف وريندوف".. تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد

"تحصيل حاصل".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد بالدوري المصري