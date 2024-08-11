"شمتانين في فتوح؟".. شوبير يوجه رسالة نارية لهؤلاء: كل حاجة للأسف ضاعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية، بسبب هجوم الجماهير على محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة بعد اتهامه بالتحرش بأحد الفتيات خلال المشاركة في أولمبياد باريس، وأيضا أحمد فتوح لاعب الزمالك الذي تم إلقاء القبض عليه صباح اليوم لصدامه أمين شرطة والتسبب في وفاته.

كتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جرستوا كيشو وفضحتوه في كل مكان وفي الآخر طلع برئ وطبعا ولا واحد اعتذر لأن اصبح عادي انك تصدر احكام دون انتظار النتائج".

أضاف: "ودلوقتي نفس الأمر مع أحمد فتوح وحالة شماته مش معقوله !!؟؟ لا حول ولا قوة الا بالله .. هو مش في تحقيق ؟؟ طب استنىوا شويه بس تطلع نتيجة التحقيق وبعدين اكتبوا واتكلموا وانشروا".

وأتم: "أيه اللي حصل للمجتمع المصرى؟ ايه كم الشماته والتربص ده؟؟ البقاء لله في وفاة أمين الشرطة الذي كان يؤدي واجبه حتى النهاية والبقاء لله في حاجات كتير للاسف ضاعت في المجتمع بتاعنا".

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