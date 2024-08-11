البحريني أحمد تازهودينوف يتوج بذهبية المصارعة الحرة بأولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح البحريني أحمد تازهودينوف، في تحقيق الميدالية الذهبية في مسابقة المصارعة الحرة للرجال في وزن 97 كجم بأولمبياد باريس 2024.

وحقق بطل البحرين الفوز بنتيجة 2 / صفر على المصارع الجورجي جيفي ماتشاراشفيلي، الذي توج بالميدالية الفضية.

وفي المقابل توج ماجوميدخان ماجوميدوف، من أذربيجان، بالميدالية البرونزية بفوزه بنتيجة 10 / صفر على الأوكراني مورازي متشيدليدزه.

جدير بالذكر، أن نجمنا المصري أحمد الجندي، توج أمس بالميدالية الذهبية ضمن منافسات الخماسي الحديث، بينما توجت سارة سمير بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال.

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