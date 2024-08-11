غير دقيقة.. أول تعليق من عبد الواحد السيد على نتيجة تحليل المخدرات لفتوح

الشارقة - اميمة ياسر - أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن نتيجة التحاليل المنتشرة لأحمد فتوح، على السوشيال ميديا غير دقيقة، وأن النيابة من ستقوم بإجراء تحليل المخدرات للاعب.

أكد عبد الواحد السيد، أن فتوح ينتظر الخضوع لـ تحقيقات النيابة بعد حادث السير الذى تعرض له وأدى لوفاة أمين شرطة على طريق الساحل.

كشفت النتيجة النهائية لتحليل المخدرات لأحمد فتوح لاعب نادى الزمالك تعاطيه لمخدر الحشيش، قبل دهسه مواطن بسيارته بطريق الساحل، مما أدى لوفاته.

وبحسب موقع صدى البلد، أظهرت العينة عدم تعاطيه مخدرات الهيروين والمواد الأفيونية والترامادول، بينما جاءت إيجابية للحشيش.

وتم ارسال نتيجة العينة النهائية لنيابة العلمين التى تباشر التحقيق مع اللاعب.

ألقت مباحث العلمين القبض على اللاعب أحمد فتوح للعرض على جهات التحقيق، كما تم القبض على حارس الزمالك محمد صبحى، وفور إلقاء القبض عليهما تم إجراء تحليل المخدرات لهما لمعرفة تعاطيهم لأى مواد مخدرة قبل الحادث.

وأظهرت نتيجة العينة المبدئية التى أجريت للاعبين احمد فتوح ومحمد صبحى سلبية العينة، وعدم تعاطيهم لمواد مخدرة قبل الحادث.

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل محمد صبحي، حارس الزمالك في واقعة الدهس، بعد إجراء تحليل المخدرات له، كما قررت التحفظ على زميله أحمد فتوح للعرض على جهات التحقيق صباح اليوم الأحد لاستمرار التحقيقات في الحادثة.