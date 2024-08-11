شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدعم كريم فؤاد بعد إصابة الصليبى: "ننتظر عودتك سريعاً" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 04:27 م

وجهت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر رسالة دعم لنجم الفريق كريم فؤاد بعد تأكد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، وكتبت: "نتظر عودتك سريعًا يا كريم".

وأكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد لاعب الفريق ‏أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبي الأمامي.‏

وتعرض كريم فؤاد للإصابة خلال مشاركته فى مباراة الفريق أمام سموحة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ‏ملعب برج العرب بالإسكندرية.



كريم فؤاد انضم لصفوف الأهلي قادما من نادي مصر، وخاض 11 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للمرة الأولى.



وخاض كريم فؤاد 39 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 قبل أن يتعرض للإصابة بالرباط الصليبى للمرة الثانية.



أعاد كريم فؤاد اكتشاف نفسه مع السويسري مارسيل كولر، بعدما أعاد مدرب الأهلي توظيفه داخل الملعب، ليبدأ اللاعب مسيرة التوهج الكروى



وإجمالا شارك كريم فؤاد في 85 مباراة مع الاهلى سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 اهداف وحصد مع المارد الأحمر بطولة الدوري مرة وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلى مرتين ودوري ابطال افريقيا مرتين ولقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.