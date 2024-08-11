شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يهنئ مصر على إنجاز أحمد الجندي والان مع تفاصيل الخبر

هنأ توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان، على الإنجاز التاريخي الذي حققه أحمد الجندي بالحصول على الميدالية الذهبية فى منافسات فردي الرجال للخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024 التي تختتم اليوم الأحد 11 أغسطس.

وقال باخ، إن ما حققه أحمد الجندي إنجاز تاريخي للخماسي الحديث ولمصر، حيث إنه لم يكتف بالحصول على الميدالية الذهبية بل حطم الرقم الأولمبي فى التصفيات، كما حطم الرقم العالمي في النهائي، وذلك فى آخر دورة ألعاب أولمبية تشهد منافسات الخماسي الحديث بتواجد الفروسية التي سيتم استبدالها بمسابقة الموانع.

وقام المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي بإهداء درع الاتحاد المصري لتوماس باخ، وذلك بحضور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وسيلفستر زاري رئيس الاتحاد الافريقي، وياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للعبة.

وتوج أحمد الجندي لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث، بذهبية منافسات فردي الرجال بدورة الألعاب الأولمبية رقم 33 والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس الجاري. واستطاع البطل المصري التتويج بالذهب عن جدارة بعد تحقيقه 1555 نقطه.

وكان الجندي قد تأهل إلى النهائي بعد تصدره منافسات قبل النهائي وتحطيمه الرقم الأولمبي مسجلا 1516 نقطة.