شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لـ أحمد عيد في المصري لتحديد حجم الإصابة وبرنامج العلاج والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد عيد لاعب النادي المصري والمنتخب الأولمبي لفحص طبي على هامش تدريبات الفريق البورسعيدي لتحديد حجم إصابته وبرنامجه العلاجي، وذلك بعدما تعرض في وقت سابق للإصابة بشد فى العضلة الخلفية ما جعله يغيب عن مباراة منتخب مصر ضد فرنسا في نصف نهائي أوليمبياد باريس.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى تدريباته عصر اليوم، الأحد، باستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد والمقرر إقامتها فى الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب.

وكان علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، قرر منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، وذلك عقب الفوز على البنك الأهلي في مباراة دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، والتي جمعت الفريقين مساء الجمعة.

ويستهدف النادي المصري تدعيم أكثر من مركز خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزها، حراسة المرمى بعد إصابة عصام ثروت بالصليبي وكذلك خط الظهر والهجوم بعد رحيل الثنائي، معتز زدام وغيلاس قناوي.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38.