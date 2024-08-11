شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تحتفي بذهبية أحمد الجندي بأولمبياد باريس: لحظة محفورة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 04:31 م

احتفت شركة مصر للطيران بفوز البطل الأولمبي أحمد الجندي بالميدالية الذهبية، في منافسات الخماسي الحديث، ضمن دورة ألعاب أولمبياد باريس 2024، وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"، "تهانينا للنجم المصري المتألق أحمد الجندي".

وأضافت مصر للطيران، "تحتفل شركة مصر للطيران، الناقل الرسمي للاتحاد المصري للخماسي الحديث، بفوز أحمد التاريخي بالميدالية الذهبية في الخماسي الحديث في أولمبياد باريس، لحظة محفورة في التاريخ برقم قياسي أولمبي جديد".

وتابعت، "تفتخر مصر للطيران، الناقل الرسمي لاتحاد المصري للخماسي الحديث، بفوز أحمد الجندي التاريخي بالميدالية الذهبية في الخماسي الحديث بأولمبياد باريس، لحظة خالدة في التاريخ مع رقم أولمبي جديد".



تدوينه مصر للطيران عبر موقع إكس

وفى سياق آخر، هنأ محمد شحاتة، رئيس المنطقة الأفريقية الأولى للخماسي الحديث، بطل مصر الأولمبي أحمد الجندي بعد تتويجه بالميدالية الذهبية وكسر الرقم الأولمبي المسجل فى رياضة الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال شحاتة فى تصريحات صحفية اليوم، إن فوز أحمد الجندي بالميدالية الذهبية دليل على أن الشباب المصري قادر على رفع اسم بلاده فى مختلف المحافل الدولية.

وأضاف شحاتة، أن كسر الجندي الرقم الأولمبي فى لعبة الخماسي وحصوله علي الميدالية الذهبية دليل علي أن الرياضيين المصريين قادرين على تحقيق حلم الشعب المصرى إذا ما توافرت الإرادة القوية والإدارة الجيدة، خاصة وأن الدولة سخرت كل إمكانياتها لتحقيق إنجازات رياضية مصرية فى هذه الدورة الأولمبية.

يذكر أن تتويج الجندي بالذهبية جاء بعدما تصدر الترتيب بإجمالي 1555 نقطة، بعد أن حقق أمس الجمعة الرقم القياسي الأوليمبي برصيد 1516 نقطة.

وتعد تلك الميدالية هي الثالثة للبعثة الأولمبية المصرية في أولمبياد باريس، بعد فضية سارة سمير في منافسات الأثقال وبرونزية محمد السيد في المبارزة بالسيف.