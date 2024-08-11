7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

تلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة رفضاً من الاتحاد الأفريقي الكاف على طلب مد فترة القيد 48 ساعة إضافية بشكل استثنائي، حتى تستطيع جميع الأندية قيد لاعبيها فى الموسم المقبل بعد انتهاء الدوري.

الأهلي يتفق مع رابطة الأندية على تأجيل استلام درع الدوري.. اعرف السبب

تراجع مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرارهم السابق بتسليم درع الدوري للنادي الأهلي فى الجولة الأخيرة لبطولة الدوري أمام مودرن سبورت 17 أغسطس الجاري، وجاء التراجع بالتنسيق بين الأهلي ورابطة الأندية بناءً على طلب مسئولى القلعة الحمراء بتأجيل الاحتفالية لعدم وجود لاعبي الفريق الأساسيين والجهاز الفني بسبب قرار إراحتهم، والاعتماد على بعض البدلاء ومجموعة من الناشئين فى المباريات المقبلة.

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