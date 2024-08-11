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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 أغسطس 2024 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، الجندى وسارة سمير يطوفان القلعة ومتحف الحضارات فى استقبال رسمى بعد إنجاز الأولمبياد، الزمالك يُرسل محامين للدفاع عن أحمد فتوح بعد واقعة دهس شخص بالساحل.
الجندى وسارة سمير يطوفان القلعة ومتحف الحضارات فى استقبال رسمى بعد إنجاز الأولمبياد
يطوف الثنائى أحمد الجندى صاحب ذهبية الخماسى الحديث، وسارة سمير بطلة فضية الأثقال فى أولمبياد باريس 2024 متحف الحضارات والقلعة غدا، الاثنين، فى استقبال رسمى احتفالا بإنجاز الدورة الأولمبية.
أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بـ نادي الزمالك ، أن إدارة القلعة البيضاء كلفت بعض المحامين بالتدخل بعد الحادث الذى ارتكبه أحمد فتوح لاعب الفريق الأول.
منتخب مصر يخطر المحترفين بالانضمام للمعسكر المقبل 16 أغسطس
يرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، خطابات استدعاء للاعبين المحترفين للانضمام للمعسكر المقبل 16 أغسطس الجاري، حيث تنص اللوائح على إخطار الأندية التي يلعب فيها محترفونا بالمعسكر قبل انطلاقه رسمياً بخمسة عشر يوماً.
مجلس الزمالك يفوض حسين لبيب لحسم عرض نيوم السعودى لضم زيزو
أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك أن أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء فوضوا حسين لبيب رئيس النادى لاتخاذ القرار النهائى فى ملف العرض السعودي الذى تلقاه أحمد مصطفى الشهير بـ"زيزو"، لحسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن ميت عقبة.
"كاف" يرفض طلب اتحاد الكرة بمد القيد 48 ساعة إضافية
تلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة رفضاً من الاتحاد الأفريقي الكاف على طلب مد فترة القيد 48 ساعة إضافية بشكل استثنائي، حتى تستطيع جميع الأندية قيد لاعبيها فى الموسم المقبل بعد انتهاء الدوري.
تراجع مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرارهم السابق بتسليم درع الدوري للنادي الأهلي فى الجولة الأخيرة لبطولة الدوري أمام مودرن سبورت 17 أغسطس الجاري، وجاء التراجع بالتنسيق بين الأهلي ورابطة الأندية بناءً على طلب مسئولى القلعة الحمراء بتأجيل الاحتفالية لعدم وجود لاعبي الفريق الأساسيين والجهاز الفني بسبب قرار إراحتهم، والاعتماد على بعض البدلاء ومجموعة من الناشئين فى المباريات المقبلة.
اقترب لاعب خط الوسط محمد النني من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، وذلك بعد المستويات المميزة التى قدمها مع منتخب مصر الأولمبي في الألعاب الأولمبية الأخيرة.
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