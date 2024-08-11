شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد: "بحمد ربنا وراضي.. وشوية وقت وهنرجع نحارب من تاني" والان مع تفاصيل الخبر

عبر كريم فؤاد، نجم النادى الاهلى ، عن قبوله تحدى الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى وذلك عبر حسابه على فيس بوك. وكتب كريم فؤاد ، "كل خسارة دُونَ الجنة، فهي دُون.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الدنيا دار ابتلاء وشقاء ودايماً الابتلاء بيجي للشخص في الحاجة اللي هو بيحبها ونِفسه فيها وطموحه وسعادته فيها، ودا بيكون إختبار ليك هتعمل ايه في الموقف دا، وأن الاختبار والبلاء دا بيكون ليه أجر كبير ورفع درجات في الجنة وتكفير ذنوب وحاجات كتير عظيمه اوي مقابل اني اصبر على الابتلاء دا".

وأضاف نجم الأهلى، "وأنا كان مكتوبلي إصابة في الرباط الصليبي للمره التانيه ، بس عندي احساس تاني خالص مع الإختبار دا ، انه انا في نعمة كبيرة اوي وان الحمدلله ربنا رزقني بإختبار سهل وهين أوي مقابل إبتلاءات ناس تانيه اصعب من دا بكتير ، وكمان إختبار مش جديد عليا بَعيده للمرة التانية في وقت قصير ف هعرف اتعامل معاه بشكل كويس ويمكن احسن ..عشان كدا بحمد ربنا ان الإبتلاء اللي هاخد عليه اجر كبير وعظيم مش بالصعوبة القاسية اللي توجعني وتهدّني".

وأكمل كريم فؤاد، "أنا بحمد ربنا وراضي ومؤمن جداً إن ربنا بيحبنا نقرب منه بالعبادات اللي منها الصبر والدعاء .. الحمد لله مستعد للاختبار ومتحمس .. شوية وقت وهنرجع نحارب من تاني .. أشوفكم على خير قريب".

أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد لاعب الفريق ‏أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبي الأمامي.‏



وتعرض كريم فؤاد للإصابة خلال مشاركته فى مباراة الفريق أمام سموحة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ‏ملعب برج العرب بالإسكندرية.



كريم فؤاد انضم لصفوف الأهلي قادما من نادي مصر، وخاض 11 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للمرة الأولى.



وخاض كريم فؤاد 39 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 قبل أن يتعرض للإصابة بالرباط الصليبى للمرة الثانية.



أعاد كريم فؤاد اكتشاف نفسه مع السويسري مارسيل كولر، بعدما أعاد مدرب الأهلي توظيفه داخل الملعب، ليبدأ اللاعب مسيرة التوهج الكروى



وإجمالا شارك كريم فؤاد في 85 مباراة مع الاهلى سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 اهداف وحصد مع المارد الأحمر بطولة الدوري مرة وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلى مرتين ودوري ابطال افريقيا مرتين ولقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.