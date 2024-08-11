شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: أحمد فتوح فى انتظار العرض على النيابة... ولا صحة لصدور قرار بشأنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، أن أحمد فتوح لاعب الفريق الكروى الأول ينتظر العرض على النيابة حتى الآن، مؤكدًا أنه لا صحة لإصدار قرار بشأنه.

وأضاف المتحدث الرسمى للزمالك، عبر حسابه على فيس بوك، أن مجلس إدارة نادي الزمالك ينعي الفقيد، ويدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر.

وأشار متحدث الزمالك إلى أن المجلس قام بتكليف فريق قانوني للدفاع عن اللاعب والحضور معه أمام جهات التحقيق، حيث يتواجد عبد الواحد السيد فى النيابة برفقة اللاعب انتظارا لما تسفر عنه التحقيقات.



احمد سالم

وتباشر نيابة العلمين، ومقرها برج العرب، التحقيق مع اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إثر حادث مروري تسبب في وفاة شخص، بعد أن صدمه بسيارته فجر اليوم الأحد بطريق الساحلي مطروح بالعلمين.

البداية كانت عندما تلقت شرطة النجدة بمطروح إخطاراً يفيد بحادث مروري على الطريق الساحلي العلمين، ما تسبب فى وفاة شخص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء سير أحمد فتوح قيادته سيارته، وبصحبته اللاعب محمد صبحي، دهس شخصا بالطريق المذكور.

وألقت قوات الأمن القبض على أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد أن دهس أحد المواطنين بسيارته الخاصة، أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالى فى مطروح، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

كانت مدينة العلمين قد شهدت فجر اليوم الأحد، حادث دهس تعرض له أحد المواطنين، حيث صدمته سيارة ملاكى يقودها لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، يرافقة شخص آخر داخل السيارة، حيث توفى الضحية فى مكان الحادث، وتم نقلة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجى.

وتم التحفظ، على المتهم أحمد فتوح، لاعب الزمالك، وعلى السيارة، وتحرر محضر بملابسات الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرةالتحقيقات.