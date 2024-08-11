شكرا لقرائتكم خبر عن رفعوا العلم فى الافتتاح وحققوا المجد.. 5 أبطال واجهة مصر فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 04:45 م

حصد البطلان المصريان سارة سمير لاعبة رفع الأثقال، وأحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث، الميداليات الأولمبية، حيث توجت البطلة المصرية بالميدالية الفضية، وتوج الجندي بالميدالية الذهبية، خلال مشاركتهما بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

الأمر المثير للإعجاب أن الثنائي المصري، هما اللذان تكفلا بحمل العلم المصري فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، ليثبتا جدارتهما برفع العلم معنى ومضموناً بعد التتويج المشرف.



وتوج أحمد الجندي بذهبية أولمبياد باريس في الخماسي الحديث برصيد 1555 نقطة وتحقيق رقم أولمبي جديد، كما توجت سارة سمير بفضية رفع الأثقال في اولمبياد باريس لوزن -81 كجم بمجموعة 268 كجم.

حالة أحمد الجندي وسارة سمير لم تكن الأولى فى مسألة رفع العلم بحفل الأولمبياد، ثم حصد الميداليات، وجاء تتويج رافعى الأعلام في حفل الافتتاح خلال الدورات الأولمبية المختلفة كالتالي:

1- دورة باريس 2024

- أحمد الجندي (الخماسي الحديث) ميدالية ذهبية

- سارة سمير (رفع الأثقال) ميدالية فضية

2- دورة 1928

- إبراهيم مصطفى (المصارعة) ميدالية ذهبية

3- دورة 1948

- محمود حسن (المصارعة) ميدالية فضية

4- دورة 2020

- هداية ملاك (تايكوندو) ميدالية برونزية

وشاركت مصر فى 23 دورة أولمبية حققت خلالها 9 ذهبيات و12 فضية و20 برونزية، بإجمالي 41 ميدالية، حتى الآن، بعد إضافة برونزية السلاح لمحمد السيد في دورة الألعاب الأولمبية القائمة، وكذلك فضية سارة سمير وذهبية أحمد الجندي.