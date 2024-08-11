شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على زد إف سى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الاهلى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، اختباراً قوياً حينما يواجه زد إف سى باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري، في الظهور الأول للمارد الأحمر بعد حسم التتويج بالدوري للمرة الثانية على التوالي والرابعة والأربعين في تاريخ القلعة الحمراء.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لزد إف سى 6.58 مليون يورو.

وقرر النادي الأهلي منح الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السويسري مارسيل كولر إجازة عقب مواجهة سموحة نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية.

كما قرر الأهلي تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري امام زد اف سي وانبي ومودرن سبورت

كما قرر الاهلي منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة.