شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: ننتظر تحقيقات النيابة مع فتوح وتحليل المخدرات "غير دقيق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الكروى الأول ينتظر الخضوع لـ تحقيقات النيابة بعد حادث السير الذى تعرض له وأدى لوفاة أمين شرطة على طريق الساحل.

وأضاف عبد الواحد السيد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يتواجد حاليًا فى موقع الحادث لمتابعة كافة الإجراءات مع أحمد فتوح، مشيرًا إلى أن نتيجة التحاليل المنتشرة على السوشيال ميديا غير دقيقة، وأن النيابة من ستقوم بإجراء تحليل المخدرات للاعب.

وأرسل نادى الزمالك مجموعة من المحامين لمتابعة الأمور القانونية مع اللاعب، كما حرص مجلس الإدارة على متابعة كافة الأمور التى تجرى حاليًا.

وتباشر نيابة العلمين، ومقرها برج العرب، التحقيق مع اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، إثر حادث مروري تسبب في وفاة شخص، بعد أن صدمه بسيارته فجر اليوم الأحد بطريق الساحلي مطروح بالعلمين.

البداية كانت عندما تلقت شرطة النجدة بمطروح إخطاراً يفيد بحادث مروري على الطريق الساحلي العلمين، ما تسبب فى وفاة شخص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء سير أحمد فتوح قيادته سيارته، وبصحبته اللاعب محمد صبحي، دهس شخصا بالطريق المذكور.

وألقت قوات الأمن القبض على أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد أن دهس أحد المواطنين بسيارته الخاصة، أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالى فى مطروح، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

كانت مدينة العلمين قد شهدت فجر اليوم الأحد، حادث دهس تعرض له أحد المواطنين، حيث صدمته سيارة ملاكى يقودها لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، يرافقة شخص آخر داخل السيارة، حيث توفى الضحية فى مكان الحادث، وتم نقلة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجى.

وتم التحفظ، على المتهم أحمد فتوح، لاعب الزمالك، وعلى السيارة، وتحرر محضر بملابسات الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرةالتحقيقات.