شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى يتغزل فى "حب المانجا" فى الإجازة بعد التتويج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

شارك رامى ربيعة، مدافع النادى الاهلى ، متابعيه عبر إنستجرام بصورة أثناء تناول المانجا وعلق قائلا: "الصيف يعنى مانجا"، وحصل رامى ربيعة على إجازة عقب تتويج المارد الأحمر بطلا للدوري المصري هذا الموسم.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع زد اف سى باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري

التقى الاهلى مع زد إف سى في 3 لقاءات قبل مباراة الليلة، حقق المارد الأحمر الفوز فيها جميعاً وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه هدفا وحيدا. وانتهت آخر مباراة جمعت الأهلى مع زد إف سى بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.



وقرر النادي الاهلي منح الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السويسري مارسيل كولر، إجازة عقب مواجهة سموحة نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية. كما قرر الأهلي تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري امام زد اف سي وانبي ومودرن سبورت

كما قرر الأهلي منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة.