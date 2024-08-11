شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إصابة كريم فؤاد بقطع فى الرباط الصليبي الأمامي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد لاعب الفريق ‏أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبي الأمامي.‏

وتعرض كريم فؤاد للإصابة خلال مشاركته فى مباراة الفريق أمام سموحة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ‏ملعب برج العرب بالإسكندرية.

من ناحية أخرى، وقع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي على عقد جديد لمدة موسم بعدما انتهى عقده مع النادي فى 30 يونيو الماضي.

ويؤدي علي معلول حالياً المرحلة الثانية من برنامج التأهيل للتعافي من جراحة وتر أكيلس التي أجراها خلال مايو الماضي والتي تحتاج ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى للعودة للتدريبات الجماعية.

وقال مصدر في الأهلي، إن معلول جدد موسماً بعد موافقة لجنة التخطيط للكرة ورئيس النادي باعتباره أحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين انتقلوا للقلعة الحمراء عبر تاريخها الطويل، وحقق بطولات كثيرة بفضل إجتهاد وإلتزامه في الملعب وخارجه.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي قد تستبعد علي معلول من قائمة الفريق الأولى للموسم الجديد لأنه سيكون مازال مُصاباً على أن يتم قيده في القائمة الثانية خلال يناير المقبل ، مُشدداً على أن اللاعب قد يتم قيده في القائمة الأولى حال تحسّن حالته واستجابته بشكل أكبر للبرنامج التأهيلي الذي يؤديه حالياً وإمكانية عودته للملاعب في أكتوبر المقبل وليس نوفمبر أو ديسمبر.

ويتزامن تجديد عقد علي معلول مع إعلان الأهلي التعاقد مع الدولي المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً قادماً من نادي سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي...وكان الأهلي قد أعلن مؤخراً تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق لمدة موسماً.