شكرا لقرائتكم خبر عن عمر فايد: لم يكن أحد يتوقع ما حققه المنتخب الأولمبى فى باريس..والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق عمر فايد، لاعب منتخب مصر الأولمبى، على خسارة المنتخب من المغرب بسداسية فى أولمبياد باريس وضياع حلم التتويج بالميدالية البرونزية لأول مرة فى التاريخ.

وكتب عمر فايد على صفحته الرسمية بفيس بوك، "بداية أود أن أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي.. كلهم ساهموا في تحقيق إنجاز لم يحدث منذ 60 عاما، وكنا قريبين من تحقيق أول ميدالية في التاريخ.. أنا فخور بأن أكون واحدا من هذا الجيل.. ليس هناك شيء اسمه الخسارة، هناك شيء اسمه التعلم، والعمل أكثر، والتعب أكثر.. أتمنى أن يساعدنا الناس في هذا، وليس مجرد كلام سلبي، لأنه إذا سألت 100 شخص قبل الأولمبياد، كان هناك شخصان فقط يعتقدان أنه يمكننا الوصول إلى هذا المكان.



وأخيراً وليس آخراً، تشرفت بتمثيل بلدي في محفل كبير كالأولمبياد، وأتمنى التوفيق لي ولجميع اللاعبين والجهاز الفني فيما هو قادم.



عمر فايد

على صعيد متصل، تلقى روجيريو ميكالي ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عروضاً من أندية ومنتخبات عربية ولاتينية من أمريكا الجنوبية بعد انتهاء عقده مع اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي.

ووجه روجيريو ميكالي اعتذارا للجماهير المصرية بعد الخسارة من المغرب بسداسية خلال لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وقال ميكالي في تصريحات تليفزيونية، "أعتذر عما حدث أمام المغرب، نتيجة مباراة المغرب لا نستحقها بالنظر إلى مسارنا فى الدورة، كنا نريد إسعاد الشعب المصري لأنه يستحق وكنا نريد اللعب على الذهب".